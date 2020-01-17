Испания

Этот день должен был стать одним из самых знаковых в карьере голкипера сборной Украины, но на деле все оказалось наоборот.

Разговоры об аренде Андрея Лунина в стан представителя Сегунды начались несколько недель назад, но все равно подтверждение трансфера могло застать многих врасплох. Вот Андрей вытаскивает Вальядолид в следующий раунд Кубка Испании, а вот он уже игрок другой команды.

Не менее неожиданным стало и включение украинца в список игроков, которые начнут поединок чемпионата против одного из лидеров — Альмерии. 20-летний вратарь только два дня находился в расположении новой команды, а тут его сразу же бросают в бой.

Если Андрей и волновался, то по нему этого точно нельзя было сказать. Как всегда уверенный, сосредоточенный взгляд. Подопечные легендарного хавбека мадридского Реала Гути по-началу не часто тревожили украинского голкипера.

В первом тайме Альмерия нанесла целых восемь ударов по воротам Андрея, но одна половина из них пришлась мимо ворот, а другая была заблокирована защитниками.

Но вот во втором ...На 60-й минуте защитник Овьедо Алехандро Аррибас вроде как нарушил правила против соперника в штрафной площадке. Пенальти спорный, но его все же назначили. Лунин — знатный мастер отражения 11-метровых ударов, но в этот раз он не сумел раскусить соперника и прыгнул в другой угол.

Он ещё даже не запомнил, как зовут его новых товарищей

Ничего страшного, ведь так? Но совсем скоро случился второй гол, ещё и какой.

Все тот же Аррибас боролся с соперником за мяч, который отскочил к Лунину. Андрей сразу же начал рывок, но мгновенно оценил ситуацию, увидев, что защитник доберется до снаряда быстрее, он остановился. Аррибас и правда был первым на мяче, но в самый последний момент то ли принял решение оставить его вратарю, то ли просто не смог его обработать. Но когда уже было поздно, Алехандро показал руками Лунину "мяч твой", а через мгновение форвард Альмерии забрал его себе и пробил точно по воротам.

На глаза дикая несыгранность юного кипера с партнерами. "Он еще даже не запомнил, как зовут его новых товарищей", — писал кто-то из испанцев в Твиттере. Кто виноват в голе? Разобрать сложно. Если Лунин действительно в последний момент скомандовал защитнику оставить мяч, то бесспорно ошибка на плечах украинца.

Лично автор этих строк считает, что в большей степени виноват именно центрбек, уж больно его "оставил мяч вратарю" смахивает на обычное "не смог обработать мяч". Тем более, после матча защитник в интервью даже не вспоминал этот эпизод, говоря только о пенальти во время первого гола. Пытался скрыть свою вину?

Один сэйв, два пропущенных мяча, в большинстве своем длинные передачи вперед — вот таким был первый матч Андрея Лунина в форме Реал Овьедо. Надеемся, в дальнейшем буде повеселей.