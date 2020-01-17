Испания

Хорватский полузащитник может отправиться в Турин, итальянец — в обратном направлении.

Барселона собирается отправить Ивана Ракитича в Ювентус, а взамен получить Федерико Бернардески, сообщает Calciomercato.

Итальянский вингер не получает достаточно игровой практики в Турине и должен быть открыт к предложениям. Кроме того, Ювентус недавно возобновил интерес к Ракитичу.

Тем не менее, хорватскому полузащитнику еще нужно будет время, чтобы понять свою надобность новому тренеру Кике Сетьену.

Ранее Иван Ракитич рассказал, что мечтает вновь надеть футболку Севильи, за которую провел один из лучших отрезков в карьере.