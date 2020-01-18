Испания

Главный тренер Севильи остался крайне недоволен работой Хуана Мартинеса Мунуэры.

Севилья в 20-м туре Ла Лиги проиграла Реалу 1:2. При этом бригада арбитров не засчитала гол форварда "нервионцев" Люка Де Йонга, посчитав, что при подаче углового Неманья Гудель блокировал Эдера Милитана.

Судья изначально не зафиксировал фол, но изменил решение, посмотрев видеоповтор.

"Это позор, это позор!", — кричал Хулен Лопетеги спортивному директору Севильи Мончи, направляясь на перерыв.

Позже судьи засчитали второй гол Де Йонга, несмотря на возможную игру рукой у Мунира Эль-Хаддади.

По словам Мончи, он увел бы команду с поля, если бы судьи отменили и это взятие ворот.