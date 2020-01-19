Испания

Мадридцы намерены сохранить колумбийца в команде.

Как сообщает Marca, руководство Реала отказалось отпускать полузащитника команды Хамеса Родригеса в аренду в январское трансферное окно.

По данным источника, целый ряд европейских клубов сделали запрос относительно доступности колумбийского игрока, но "бланкос" хотят сохранить хавбека до конца сезона.

В текущем сезоне Родригес провел за "сливочных" девять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что вновь поработать с Родригесом хочет Карло Анчелотти, пригласив игрока в Эвертон.