Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.
Реал - Севилья, getty images
19 января 2020, 11:57
В центральном матче 20-го тура чемпионата Испании Реал в напряженном поединке сумел обыграть в родных стенах Севилью.
Победа вернулся "сливочных" на первое место в таблице, но у Барселоны остается еще одна игра в запасе.
Реал - Севилья 2:1
Голы: Каземиро, 57, 69 — де Йонг, 64
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитан, Марсело (Менди, 71) — Модрич, Каземиро, Кроос — Л. Васкес, Йович (Бензема, 62), Родриго (Винисиус, 62)
Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега (Лопеш, 80), Фернандо, Гудель — Ф. Васкес (Торрес, 75), де Йонг, Эль Хаддади (Эн-Несири, 66)
Предупреждения: Модрич, Карвахаль, Каземиро — Банега