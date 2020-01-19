Испания

Вашему вниманию видеообзор поединка Примеры.

В центральном матче 20-го тура чемпионата Испании Реал в напряженном поединке сумел обыграть в родных стенах Севилью.

Победа вернулся "сливочных" на первое место в таблице, но у Барселоны остается еще одна игра в запасе.

Реал - Севилья 2:1

Голы: Каземиро, 57, 69 — де Йонг, 64

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитан, Марсело (Менди, 71) — Модрич, Каземиро, Кроос — Л. Васкес, Йович (Бензема, 62), Родриго (Винисиус, 62)

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега (Лопеш, 80), Фернандо, Гудель — Ф. Васкес (Торрес, 75), де Йонг, Эль Хаддади (Эн-Несири, 66)

Предупреждения: Модрич, Карвахаль, Каземиро — Банега