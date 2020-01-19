Испания

Украинец выйдет в основе на матч с Уэской.

Голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе Овьедо на матч 24-го тура Сегунды против Уэски.

Для украинского вратаря этот матч станет уже вторым в основе "синих" после перехода на правах аренды в начале этой недели.

Матч Овьедо – Уэска состоится на стадионе Нуэво Карлос Тартьер и начнется в 19:15 по киевскому времени.

Напомним, в дебютном матче против Альмерии Лунин пропустил два гола.

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