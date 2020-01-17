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АНДРЕЙ ЛУНИН, ФОТО СКРИНШОТ
17 января 2020, 08:25
Андрей Лунин совсем недавно перебрался в Овьедо на правах аренды и сразу же получил место в старте на игру против Альмерии.
Поединок завершился поражением новой команды украинского голкипера, а он сам пропустил два гола: с пенальти и после несогласованности с защитником.
Отметим, что защитник Овьедо Аррибас назвал пенальти, который назначили в ворота его команды, смешным.
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