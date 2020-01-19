Испания

Каталонский клуб победил со счетом 2:1.

Эспаньол одержал выездную победу над Вильярреалом со счетом 2:1 в матче 20-го тура Примеры. В составе гостей голами отличились Давид Лопес и Рауль Де Томас, а единственный гол "желтых" с пенальти забил Сантьяго Касорла.

Вильярреал – Эспаньол 2:1

Голы: Давид Лопес, 5, Де Томас, 47 – Касорла, 62 (пен.).

Вильярреал: Асенхо – Марио Гаспар (Пенья, 69), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Онтиверос, 80) – Касорла, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 54), Иборра, Тригерос – Чуквуэзе, Бакка.

Эспаньол: Диего Лопес – Давид Лопес (Итурраспе, 85), Эспиноса, Налдо, Дидак Вила – Мелендо (Калеро, 75), Хави Лопес, Рока, Дардер – де Томас, Кальери (Санчес, 63).

Предупреждения: Тригерос – Дидак Вила, Хави Лопес, Де Томас.

Удаление: Хави Лопес, 59.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.