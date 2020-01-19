Испания

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцатого тура Испанской Ла Лиги между каталонской Барселоной и Гранадой.

Первая встреча в качестве главного тренера каталонской Барселоны пройдет перед, теперь уже должной считаться родной, публикой стадиона "Камп Ноу. "Сине-гранатовым" будет противостоять команда из середины турнирной таблицы — Гранада, которая последний раз набирала очки во время выездного поединка Ла Лиги еще в сентябре 2019-го года.

Кадровые перестановки Барселоны на эту встречу связаны с известными проблемами отдельных исполнителей. Антуан Гризманн постарается заменить Луиса Суареса на острие атаки. Вместо дисквалифицированного Френки де Йонга сыграет Иван Ракитич. А пара Умтити – Пике вновь появится в центре обороны, хотя к ней и были вопросы в полуфинальном матче за Суперкубок Испании 2020-го года против мадридского Атлетико (2:3).

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Месси, Гризманн, Фати.

Запасные: Нето, Семеду, Артур, Лангле, Фирпо, Перес, Пуч.

Гранада: Силва — Диас, Дуарте, Санчес, Фулькье — Этеки, Гоналон — Вадильо, Азиз, Мачис — Фернандес.



Запасные: Эскандель, Кейбаши, Нева, Пуэртас, Солдадо, Эррера.

Матч Барселона — Гранада начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.