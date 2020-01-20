Испания

Форвард Барселоны Лионель Месси отличился голом в поединке против Гранады.

В рамках 20-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Гранаду.

На 75-й минуте игры голом отличился Лионель Месси – это гол принес каталонцам победу.

Кроме того, для аргентинца это первый забитый мяч в 2020 году. Таким образом, Месси – первый игрок, который забивает в Примере на протяжении 16 лет.

🎯 — Lionel Messi is the 1st player to score a La Liga goal in all 16 calendar years since 2005. Only Cristiano Ronaldo (18), Giampaolo Pazzini (17) and Jimmy Briand (17) are currently on a longer active scoring run in Europe's top 5 leagues. #BarçaGranada #ForçaBarça — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 19, 2020

Из ТОП-5 лиг Европы только у трех футболистов более длительные серии: у Криштиану Роналду (18 лет подряд), Джампаоло Паццини и Джимми Бриан (по 17 лет подряд).

Отметим, что у Барселоны было владение мячом 82% в первом тайме против Гранады.

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