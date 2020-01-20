Форвард Барселоны Лионель Месси отличился голом в поединке против Гранады.
Лионель Месси, Getty Images
20 января 2020, 00:55
В рамках 20-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Гранаду.
На 75-й минуте игры голом отличился Лионель Месси – это гол принес каталонцам победу.
Кроме того, для аргентинца это первый забитый мяч в 2020 году. Таким образом, Месси – первый игрок, который забивает в Примере на протяжении 16 лет.
Из ТОП-5 лиг Европы только у трех футболистов более длительные серии: у Криштиану Роналду (18 лет подряд), Джампаоло Паццини и Джимми Бриан (по 17 лет подряд).
Отметим, что у Барселоны было владение мячом 82% в первом тайме против Гранады.
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