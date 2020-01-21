Испания

Football.ua разобрался в перспективах бразильского полузащитника в "королевском клубе".

Реал долго связывали с переходом Рейнира из Фламенго. И вот, 20 января, мадридцы объявили о сделке по бразильскому вундеркинду. Контракт с 18-летним полузащитником был подписан до конца 2026-го года. Не все молодые игроки в последнее время получали шанс в Реале, что же ждет Рейнира? Чем он может удивить футбольную Европу? Как принести пользу Реалу? Об этом и другом в нашем материале.

Кто такой Рейнир для бразильского футбола?



Полузащитник к своим скромным 18 годам выиграл Копа Либертадорес и чемпионат Бразилии в составе Фламенго. Наверное, такой "дуэт" входит в первоочередный список желаний любого представителя страны пляжей и карнавалов. Понятно, что Рейнир не был определяющим исполнителем команды, но свои шесть голов и две результативных передачи в 15 поединках оформил.

Что касается сборных команд, то Рейнир играл за соответствующую своему возрасту U-17, за которую дебютировал в 16 лет. Полузащитник успел отыграть лишь 10 матчей, в которых отличился пятью забитыми голами. Таких показателей хватило, чтобы новоиспеченный игрок Реала поехал на Олимпийские игры вместе с Додо и Майконом из Шахтера.

Среди болельщиков Бразилии Рейнир, которого сравнивают с Кака, считается чуть ли не самым одаренным игроком своего поколения, а переход из стана чемпиона страны в Реал, очевидно, добавит ему популярности. Главное, чтобы она не вскружила ему голову.

Умения и стиль игры Рейнира



Основной позицией бразильца можно смело назвать "центральный атакующий полузащитник", но Рейнир обладает приличным набором умений, который позволит ему сыграть и оттянутого форварда, и даже слева в атаке. Отличный контроль мяча в сочетании с ростом в 185 см дает Рейниру большое преимущество перед традиционными "десятками".

Фламенго прошлый сезон играл со схемами 4-2-3-1 и 4-4-2. При первой формации бразилец выполнял роль центрального атакующего полузащитника, во втором же случае действовал на позиции оттянутого нападающего. Сборная Бразилии до 17 лет, в свою очередь, давала Рейниру куда больше свободы. Там полузащитник действовал по всему периметру последней трети поля с небольшим отклонением влево, что можно увидеть на тепловой карте.

При затяжных позиционных атаках Рейнир преимущественно не опускается глубоко, чтобы дирижировать ими, а старается искать свободное пространство между линиями обороны соперника. При более быстрых выпадах Рейнир пытается открыться под первый пас защитника, чтобы развернуть наступление команды.

То, как бразилец справляется с сопротивлением соперников можно увидеть на видео. Также отмечаем хладнокровие при прессинге соперника и плотный удар.

Если взглянуть на статистику действий Рейнира в WyScout в 2019 году, то первым делом отметим, что у полузащитника при 36,68 коротких и средних передачах за игру точность составляет 83,4%. Что касается длинных пасов, то при 2,39 таковых за поединок, две трети из них доходят до адресатов.

Также в игре бразильца сразу же в глаза бросается умение играть спиной к чужим воротам. Рейнир отлично держит дистанцию от противника и передачами в одно касание быстро расстается с мячом. Несмотря на то, что бразилец обладает хорошим дриблингом, применяет он его очень разумно и не так ужи часто, как это можно ждать от настолько одаренного игрока.

В 2019 году Рейнир в среднем чуть более пяти раз за игру пытался обвести противника и 51,4% таких маневров завершились успехом. Полузащитник обладает не самой выдающейся стартовой скоростью, что вполне можно списать на минусы габаритов, но достаточно неплох на дистанции. Те случаи, когда нужно убегать от соперников, очень часто заканчиваются в пользу Рейнира еще и благодаря умению вовремя ставить корпус.

Мы уже успели отметить приличный удар бразильца, но давайте охарактеризуем его цифрами. Так, при в среднем 1,52 удара за игру бразилец попадает в створ ворот в 61,9 процентах случаев. При ударах из-за пределов штрафной площади полузащитник попадает в створ немногим более чем в половине случаев. Четыре гола в прошлом сезоне были забитых именно при выстрелах издали.

Какие перспективы Рейнира в Реале?



Трансферная политика королевского клуба периодически вызывает серьезные вопросы, но в последнее время четко прослеживается вектор в сторону молодых талантов из Бразилии. Винисиус Жуниор, кстати, тоже проследовал в Реал из Фламенго. Еще один представитель чемпиона Бразилии-2019 ныне выступает за Милан — речь идет о Лукасе Пакета.

Также не стоит забывать и о Родриго. Примечательно, что и Гоэс, и Винисиус Жуниор провели по 18 поединков в футболке "сливочных" в этом сезоне. Конечно, количество игровой практики существенно возросло из-за травмы Азара и периодических проблем с Бэйлом, но шанс Зидан молодым игрокам дает, что явно должно радовать Рейнира.

Как мы уже отметили, бразилец реже прибегает к длинным передачам и предпочитает действовать ближе к чужой штрафной, а потому его вряд ли стоит рассматривать в качестве замены Тони Кроосу — роль глубинного плеймейкера Рейниру не подходит.

Более очевидным вариантом кажется уход Модрича этим летом. Лука действует несколько ближе к чужим воротам по сравнению со своими партнерами по центру полузащиты, но хорвату уже 34 года, а потому его время в Реале постепенно подходит к концу. Конечно, можно подумать, что Рейнира брался именно для решения этого вопроса, но, кажется, Реал так не рискнет.

18-летнему бразильцу нужно время, чтобы адаптироваться к европейскому футболу, а на место Модрича вполне может вернуться из аренды Эдегор, который отлично раскрылся в Реал Сосьедаде. Вероятным вариантом продолжения карьеры для Рейнира кажется переход в более слабую команду на правах аренды на следующий сезон, а дальнейшее будущее в Реале будет зависеть от показанной игры.