Испания

Представляем вашему вниманию самые яркие моменты игры очередного таланта мадридского клуба.

Реал подписал очередного талантливого бразильца – вслед за Винисиусом и Родриго Гоэсом ряды мадридской команды пополнил хавбек Фламенго Рейнир.

В Бразилии Рейнира зачастую сопоставляют с Кака из-за "двуногости", способности отдать хорошую передачу и подобной антропометрии, хотя встречаются и ярлыки "новый Неймар". Удастся ли Рейниру повторить успехи своих соотечественников в Европе?

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.