Испания

Албанский нападающий Рей Манай перебрался в стан "сине-гранатовых".

Рей Манай стал игроком Барселоны, сообщает официальный сайт каталонцев. Игрок будет выступать за вторую команду.

Сделка с 22-летним албанцем рассчитана до лета 2023 года, а сумма отступных в его контракте составит 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Рей Манай отыграл 11 поединков в футболке Альбасете, отметившись тремя забитыми голами.

Напомним, что после травмы Луиса Суарес Барселона ищет ему замену, но больше склоняется к тому, чтобы использовать внутренние ресурсы.