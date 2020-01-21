Испания

Француз сумел восстановиться после повреждения.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема восстановился после мышечного повреждения и сможет принять участие в матче Кубка Испании, сообщает Marca.

Напомним, "сливочные" проведут поединок 1/16 Кубка против Унионистас, которая выступает в третьем дивизионе Испании.

Французский форвард уже приступил к полноценным тренировкам. Ожидается, что вскоре в ряды команды вернется Серхио Рамос.

Ранее сообщалось, что Бензема занял второе место в списке лучших футболистов года по версии Marca.