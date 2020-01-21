Испания

Нападающий Палмейраса ближайшие полсезона проведет в Испании.

Хетафе посредством официального сайта объявил об аренде бразильского форварда Дейверсона у Палмейраса. Аренда с правом выкупа рассчитана до конца сезона.

Дейверсон ранее уже играл в Испании за Леванте и Алавес. До этого он выступал за Гремио Мангаратибенсе, Бенфику, Белененсеш и Кельн. В составе Палмейраса Дейверсон выиграл чемпионат Бразилии-2018.

Хетафе после 20 туров Ла Лиги идет на седьмом месте, отставая от третьей строчки на два очка.

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