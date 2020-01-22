Испания

Речь идет о сезонах 2012/13 и 2013/14 испанской Примеры.

Анхель Луис Вискай, экс-директор Осасуны, в суде рассказал о том, как между испанскими клубами происходили "договорняки", передает Marca. В двух сезонах подряд сразу несколько встреч между командами нижней части таблицы носили договорный характер.

В частности, бывший функционер клуба из Памплоны утверждает, что Осасуна стимулировала "третью сторону". Так, 150 тысяч евро получил Реал Вальядолид за победу над Депортиво в сезоне 2012/13. Бетис получил столько же после победы над другогим конкурентом – Сельтой. Сам же клуб-фигурант дела договорился о приемлемом счете с Хетафе за 400 тысяч евро. В итоге Осасуна, Вальядолид и Бетис выиграли свои матчи со счетом 1:0, а памплонцы сохранили прописку в элитном дивизионе, заняв 16-е место с 39 очками.

Вискай заявил, что в следующем сезоне менеджеров Осасуны отправили в отставку. Но это не поменяло тенденцию – в конце чемпионата клуб стимулировал Бетис выиграть у Вальядолида. За победу в предпоследнем туре со счетом 4:3 команда из Севильи получила 400 тысяч евро. В заключительном поединке сезона уже сама Осасуна нечестно обыграла Бетис 2:1. За этот результат андалусийцам перевели 250 тысяч евро, утверждает экс-директор.

Бывший президент команды из Памплоны Мигель Арчанко отрицал, что его клуб участвовал в договорных матчах. Но в то же время признался – Осасуна стимулировала бонусами третьи стороны к победам. На этом заседании представителей Хетафе, Бетиса и других клубов не заслушивали.