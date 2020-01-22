Испания

Уругваец имеет шанс переехать в Мадрид зимой.

Как сообщает AS, руководство Атлетико в ближайшее время сделает ПСЖ повторное предложение касательно нападающего Эдинсона Кавани.

По данным источника, "матрасники" предложат парижанам 15 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов. Ожидается, что французов устроят эти условия и они отпустят игрока.

Кроме того, известно, что и сам Кавани хочет покинуть Париж уже в январе. Об этом заявили представители клуба, сообщив, что первое предложение Атлетико было отклонено.

Ранее сообщалось, что конкуренцию испанцам в борьбе за форварда может составить лондонский Челси.