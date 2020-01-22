Испания

Подопечные Кике Сетьена вырвали победу в компенсированное время.

Барселона в рамках 1/16 финала Кубка Испании отправилась в гости к Эйвиссе из третьей лиги Испании. На игру не поехали Месси и Пике.

Тем не менее, особых проблем для каталонцев никто не ждал. Однако открыли счет хозяева — Кабалье — отметился точным ударом.

К середине второй половины игры подопечные Сетьена так и не смогли восстановить паритет, однако заключительная четверть матча осталась за "сине-гранатовыми".

Гризманн после паса Де Йонга счет сравнял, а уже в компенсированное время принес Барселоне победу и выход в 1/8.

Эйвисса — Барселона 1:2

Голы: Кабаллье, 9 — Гризманн, 72, 90+5

Эйвисса: Паррено — Кике, Фуэнте, Гомес, Грима — Перес, Нуньес, Лара (Сибо, 77) — Оливейра, Родадо (Мендоса, 73), Кабалье (Карбиа, 86)

Барселона: Нето — Роберто, Ленгле, Фирпо — Семеду, Ракитич (Видаль, 81), Де Йонг, Пуч (Артур, 71), Фати — Перес (Альба, 59), Гризманн

Предупреждения: Кике, Мендоса, Сибо, Грима, Нуньес — Фати