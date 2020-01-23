Испания

Бразилец травмировался в матче с Эйвиссой.

Голкипер Нето может пропустить ближайшие матчи Барселоны из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Бразильский вратарь получил повреждение в кубковом матче с Эйвиссой (2:1), столкнувшись с партнером по команде. Медицинское обследование выявило у 30-летнего стража ворот вывих левой лодыжки, однако сроки его восстановления пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Нето провел 4 поединка в составе "сине-гранатовых", пропустив 7 голов.

Ранее сообщалось, что нападающий Усман Дембеле приступил к индивидуальным тренировкам.

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