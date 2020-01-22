Испания

Уругваец должен вернуться на поле примерно в мае.

Нападающий Барселоны Луис Суарес, недавно перенесший операцию на колене, начал работу над восстановлением, сообщил клуб на своей странице в Твиттере.

Уругваец был вынужден лечь под нож хирурга, поскольку в его колене скапливалась жидкость, что мешало ему играть в полную силу. Ожидается, что Луису потребуется около четырех месяцев для восстановления.

В нынешнем сезоне Суарес сыграл за Барселону 23 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач. Также он был признан лучшим игроком декабря в Ла Лиге.

Каталонцы сейчас раздумывают, кем заменить Луиса Суареса. Возможно, это будет кто-то из нападающих дублирующей команды — Абель Руис или Алехандро Маркес.