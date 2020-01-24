Испания

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.

Райо Вальекано сыграл с Бетисом в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Команды не выявили сильнейшего по итогам 120 минут с учетом овертаймов, поэтому матч перешел в серию пенальти.

Клуб из Сегунды оказался удачливее соперника, а Бетис, в свою очередь, присоединился к представителям высшего дивизиона чемпионата Испании, которые покинули турнир на этой стадии.

Райо Вальекано – Бетис 2:2 (4:2 по пенальти)

Голы: Катена, 47, Мартин, 118 – Хоакин, 84, Лорен, 97.

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