Испания

В матче 21-го тура чемпионата Испании Осасуна оказалась сильнее Леванте.

В стартовом поединке 21-го тура первенства Ла Лиги Осасуна дожала Леванте под занавес встречи и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

Осасуна — Леванте 2:0

Голы: Рубен Гарсия, 81, с пенальти, Иньиго Перес, 84.

Осасуна: Эррера — Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян — Торрес (Иньиго Перес, 69), Брашанац, Монкайола, Рубен Гарсия — Авила (Ибаньес, 58), Адриан (Кардона, 69).

Леванте: Айтор Фернандес — Мирамон, Кабако (Эрнани, 84), Везу, Постиго, Тоньо — Рочина, Мелеро (Вукчевич, 78), Кампанья — Рохер Марти, Борха Майораль (Моралес, 72).

Предупреждения: Давид Гарсия, Брашанац, Ибаньес — Кампанья, Вукчевич, Рочина.

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