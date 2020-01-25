Испания

Полузащитник Барселоны прокомментировал перестановку на тренерском посту.

Френки де Йонг считает, что Барселона хорошо показывала себя и при Эрнесто Вальверде.

"Как правило, когда меняется тренер, это не очень хороший знак. Думаю, мы могли бы играть и лучше, но не считаю, что мы играли слишком плохо. Барселона по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги и прошла в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, нам удалось пройти дальше в Кубке Испании, хотя, конечно, в поединке с Эйвиссой мы не показали тот уровень футбола, который хотели. Мы преуспели с Эрнесто Вальверде, и я надеюсь, что это не изменится при Кике Сетьене", — приводит слова де Йонга Sport.es.

Напомним, что ближайший матч "сине-гранатовые" сыграют с Валенсией в субботу, 25 января, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.