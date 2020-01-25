Испания

Матч 21-го тура чемпионата Испании между Эспаньолом и Атлетиком завершился ничьей.

В 21-м туре первенства Ла Лиги аутсайдер Примеры Эспаньол принимал Атлетик. Несмотря на быстро пропущенный мяч, хозяева смогли уйти от поражения благодаря голу новичка Рауля де Томаса.

Разделив очки с басками, каталонцы поднялись на предпоследнее место, а их соперники вошли в зону Лиги Европы.

Эспаньол — Атлетик 1:1

Голы: де Томас, 63 — Вильялибре, 12.

Эспаньол: Диего Лопес — Виктор Санчес (Лопес, 61), Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила — Мелендо (Эмбарба, 57), Марк Рока, Давид Лопес, Дардер — Кальери (Лей Ву, 83), де Томас.

Атлетик: Эррерин — Капа, Йерай, Унаи Нуньес, Иньиго Мартинес, Юри — Муниаин (Беньят, 82), Дани Гарсия, Весга — Вильямс (Рауль Гарсия, 69), Вильялибре (Кодро, 84).

Предупреждения: Виктор Санчес, Марк Рока, Эспиноса — Весга.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.