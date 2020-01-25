На выезде каталонский клуб уступил "летучим мышам" в очередном туре Примеры.
Валенсия - Барселона, Getty Images
25 января 2020, 20:39
В 21-м туре чемпионата Испании Валенсия на своем поле принимала Барселону.
Коллектив Кике Сетьена неожиданно уступил в два мяча. Таким образом, под руководством 61-летнего специалиста каталонский клуб впервые проиграл.
Обзор матча:
Валенсия — Барселона 2:0
Голы: Альба, 48 (в свои ворота), Гомес, 77
Валенсия: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Торрес, Коклен, Кондогбия, Солер (Собрино, 90) — Гамейро (Родриго, 59), Гомес (Хайме, 79)
Барселона: Тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Артур (Видаль, 56), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 85) — Месси, Гризманн, Фати (Колладо, 85)
Предупреждения: Коклен — Пике, Умтити, Бускетс
На 12-й минуте Макси Гомес не реализовал пенальти (вратарь).