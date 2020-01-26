Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Футболисты Вильярреала, ФК Вильярреал
26 января 2020, 06:20
В поединке 21-го тура испанской Примеры Алавес принимал на свое поле Вильярреал.
Футболисты "желтой субмарины" смогли вырвать победу в заключительные минуты второго тайма благодаря голу Ниньо (1:2), который вышел на замену немногим ранее.
Смотрите видео голов и обзор матча Алавес — Вильярреал:
Алавес – Вильярреал 1:2
Голы: Хоселу, 79 – Бакка, 9, Ниньо, 89
Алавес: Пачеко – Агиррегарибия (Берк, 90+4), Лагуардия, Эли, Дуарте – Видаль (Бургуй, 74), Камараса, Гарсия, Риоха (Сайнс, 59) – Хоселу, Перес
Вильярреал: Асенхо – Гаспар, Альбиоль, Мори, Морено (Кинтилья, 35) – Иборра – Чуквуезе, Тригерос (Ниньо, 89), Касорла (Замбо, 65), Гомес – Бакка
Предупреждения: Эли, Дуарте – Кинтилья.