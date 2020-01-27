Реал отказал Валенсии в аренде Себальоса, на игрока претендует Бетис

Испания

Мадридцы не желают усиливать своих конкурентов.

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос, находящийся в аренде в лондонском Арсенале, заинтересовал Валенсию.

"Летучие мыши" желали арендовать игрока у "сливочных" до конца сезона, тем самым прервав его аренду в Арсенале. Об этом сообщает Marca.

На данный запрос боссы Реала ответили отказом, так как не желают усиливать своих потенциальных конкурентов как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов.

Сам Себальос изъявил желание покинуть Туманный Альбион и вернуться в Испанию, дабы иметь больше игровой практики и больше шансов сыграть за сборную Испании на Евро-2020.

Также испанский таблоид сообщает, что за ситуацией с Себальосом следит Реал Бетис, который также желает арендовать 23-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне игрок сыграл 17 матчей за Арсенал, забив один мяч и отдав две результативные передачи.