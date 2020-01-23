Испанский клуб хочет подписать хавбека Арсенала.
Дани Себальос, Getty Images
23 января 2020, 16:59
Полузащитник Арсенала Дани Себальос попал в сферу интересов Валенсии, сообщает издание Marca.
Себальос недоволен своим положением в Арсенале и хотел бы прервать арендное соглашение уже в январе. Валенсия следит за хавбеком и планирует воспользоваться этой ситуацией.
В подписании 23-летнего игрока заинтересован главный тренер "летучих мышей" Альберт Селадес, который работал с ним в молодежной сборной Испании.
Себальос присоединился к Арсеналу прошлым летом на правах аренды из мадридского Реала. В текущем сезоне полузащитник провел 17 поединков в футболке "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Валенсия готовит предложение Милану по Сусо.
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