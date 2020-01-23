Испания

Испанский клуб хочет подписать хавбека Арсенала.

Полузащитник Арсенала Дани Себальос попал в сферу интересов Валенсии, сообщает издание Marca.

Себальос недоволен своим положением в Арсенале и хотел бы прервать арендное соглашение уже в январе. Валенсия следит за хавбеком и планирует воспользоваться этой ситуацией.

В подписании 23-летнего игрока заинтересован главный тренер "летучих мышей" Альберт Селадес, который работал с ним в молодежной сборной Испании.

Себальос присоединился к Арсеналу прошлым летом на правах аренды из мадридского Реала. В текущем сезоне полузащитник провел 17 поединков в футболке "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Валенсия готовит предложение Милану по Сусо.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.