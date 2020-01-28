Барселона намерена подписать Бруну Фернандеша ради Родриго — Sky Sports

Испания

Каталонцы попытаются увести португальца из под носа у МЮ и обменять того на свою приоритетную цель из Валенсии.

Португальский хавбек лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеш стал трансферной целью еще одного топ-клуба — Барселоны. Об этом стало известно из сообщений Sky Sports.

Дело в том, что каталонцы уже давно пытаются заполучить нападающего Валенсии Родриго Морено, однако имеют некоторые сложности в переговорах.

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Фернандеш, в случае удачного трансфера, может стать разменной монетой "блаугранас" в переговорах по Родриго. Планируется, что Барса отдаст Бруну в аренду до конца сезона 2020/21 и подпишет полноценный контракт с Родриго.

Однако, ради такой сумасшедшей многоходовки, Барсе придется выложить порядка 80 млн евро.

Одним из реальных претендентов на Бруну является также Манчестер Юнайтед.