Англия

Трансферное окно близко к завершению, однако в его последние дни может состояться немало интересных переходов.

Нынешнее трансферное окно получилось весьма спокойным по сравнению с тем, к чему мы привыкли в последнее время. Переходов а-ля Филиппе Коутиньо в Барселону или Фернандо Торрес в Челси не будет, однако несколько громких сделок до закрытия окна еще может состояться.

Кристиан Эриксен из Тоттенхэма в Интер

То, что Кристиан Эриксен хочет покинуть Тоттенхэм, было известно давно, и даже приход Жозе Моуриньо не изменил планов датского плеймейкера. Однако несколько неожиданно, куда именно он в итоге переходит: еще летом СМИ писали о том, что Кристиан хочет в Реал, а Кристиана хочет Ювентус.

И если с мадридский клуб сам отказался от игрока, то за выигранную борьбу с Ювентусом следует хвалить руководство "нерадзурри". После прихода Беппе Маротты клуб проводит грамотную работу на трансферном рынке, и переход Эриксена способен существенно повлиять на борьбу за чемпионство.

Николай Матвиенко из Шахтера в Арсенал

Сразу скажем, переход крайне маловероятен — как минимум, этой зимой. Шахтер не горит желанием отпускать защитника задешево, а Арсенал не готов расстаться с солидной суммой в январе. Теоретически, стороны могли бы сойтись на аренде с обязательным выкупом. В пользу подобного говорит то, что запасной план "канониров" с трансфером Пабло Мари из Фламенго сорвался.

Арсенал выглядит вполне неплохим вариантом для Матвиенко. Да, Андрей Пятов считает, что Николаю было бы легче в плане адаптации в Манчестер Сити, но у кого легче выиграть конкуренцию: у "лучшего левого центрального защитника мира" (цитата Пепа Гвардиолы) Эмерика Ляпорта или у Давида Луиса?

Бруну Фернандеш из Спортинга в Манчестер Юнайтед

Уже, навскидку, третье трансферное окно подряд Бруну Фернандеша связывают с переходом на Олд Траффорд, а воз (то бишь, Бруну) и ныне там – на Жозе Алваладе. Вчера он сыграл очередной свой "последний" матч за Спортинг и теперь может сконцентрироваться на переходе. Сам футболист желает сменить рабочее место, однако в переговорах между клубами не все гладко.

Недавно Sky Sports писал, что Юнайтед снизил предложение по Бруну с 55 млн фунтов до 42, учитывая потребность Спортинга в деньгах. После этого португальский Record заявил о готовности "красных дьяволов" заплатить 55 млн, но евро. В общем, ожидаем уже окончания этой саги и, желательно, с трансфером.

Эдинсон Кавани из ПСЖ в Атлетико

После прихода в ПСЖ Мауро Икарди лучший бомбардир в истории парижан перестал проходить в основу команды. Эдинсону через две недели стукнет 33 года, и сидеть в запасе – не вариант для него. Парижане упрямятся и не хотят отпускать уругвайца, но все-таки могут принять предложение, учитывая истекающий летом контракт и желание игрока уйти.

Естественно, на форварда такого класса хватает претендентов. Среди них — Челси и Манчестер Юнайтед, но ближе всех к подписанию Эль Матадора находится мадридский Атлетико.

Тома Лемар из Атлетико в Арсенал

Этот трансфер должен освободить место в зарплатной ведомости Атлетико для подписания Эдинсона Кавани. Француз долго был трансферной целью "матрасников", а когда наконец перешел в Мадрид, не заиграл. Подумать только, человек, за которого заплатили Монако 70 млн евро, в нынешнем сезоне не отметился ни одним результативным действием в 21 матче.

Возможно, Тома просто оказался не в своем клубе и переход в новую команду его взбодрит. Это было бы очень кстати для игрока, учитывая предстоящий чемпионат Европы. Главным претендентом СМИ называли Арсенал, но также упоминалась и Бавария, которой не помешал бы вингер в свете травматичности Кингсли Комана и повреждения Сержа Гнабри.

Оливье Жиру из Челси в Интер

Французский нападающий устал сидеть в запасе Челси за Тэмми Абрахамом и Миши Батшуайи – в поисках игровой практики перед Евро-2020 он жаждет сменить команду. Активнее всего Оливье связывали с Интером, который тренирует Антонио Конте (именно итальянец приглашал француза в Челси). В Милане Оливье основным также не станет, но свои минуты точно получит.

Впрочем, Интер может заполучить другого "столпа": в Наполи должен перейти вингер Маттео Политано, а в обратном направлении может перебраться Фернандо Льоренте. В таком случае Оливье будет рассматривать другие варианты — хотя далеко не во всех клубах ему гарантирована роль основного. СМИ писали про Барселону, Ньюкасл, а еще раньше – про Боруссию Д, и такой переход не выглядит нереальным, в свете того, что может состояться следующий трансфер…

Пако Алькасер из Боруссии Д в Валенсию

Испанец не особо много играл в первой половине сезона (отчасти это объясняется травмами), а с приходом феноменального Эрлинга Холанда (два выхода на замену, пять голов) ему на большее рассчитывать не приходится. Похоже, самое время возвращаться на Испанию, где в его услугах заинтересованы Вильярреал и родная Валенсия.

Переход Пако позволил бы воплотить в жизнь еще один трансфер…

Родриго из Валенсии в Барселону

Каталонцам нужна замена Луису Суаресу, ведь уругваец пропустит около четырех месяцев. Родриго может заменить уругвайца не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе – не стоит забывать, что Суаресу уже 33. В первой части сезона Родриго забил не так много – всего четыре гола, но с учетом десяти ассистов все выглядит не так грустно.

Стоимость трансфера может составить 60 млн евро, но изначально футболист перейдет на Камп Ноу на правах аренды.

Кшиштоф Пьонтек из Милана в Тоттенхэм

От героя до изгоя в Милане – один шаг. Еще год назад польского нападающего сразу после трансфера называли "новым Шевченко", а на выходе он может принести "россонери" лишь немногим больше пользы на поле, чем условный Рикардо Оливейра. В Милен потеряли веру в Пьонтека, а он сам не против уйти – опять-таки, Евро на носу.

Переход в Тоттенхэм видится отличным вариантом: тут вам и Премьер-лига, и Жозе Моуриньо, и длительное отсутствие Харри Кейна. Конечно, когда англичанин вернется после травмы, удержать место в основе будет очень сложно, но то уже совсем другая история.

Стивен Бергвейн из ПСВ в Тоттенхэм

Будет очень неловко, если Стивен Бергвейн в конечном итоге не окажется в Тоттенхэме, ведь с этим переходом творится настоящая катавасия. Проблема в том, что Стивен полетел на медосмотр в Англию без разрешения клуба, ведь на тот момент "шпоры" и ПСВ еще не достигли соглашения о трансфере.

Позже оказалось, что футболист получил разрешение временного тренера Эрнста Фабера пропустить матч с Твенте ради этого медосмотра, но не связывался по этому поводу с руководством клуба.

По последним данным, трансфер должен присоединиться к Тоттенхэму чуть более, чем за 30 млн евро.

В материале использованы фото Getty Images.