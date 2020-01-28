Родриго не перейдет в Барселону

Испания

Форвард Валенсии Родриго Морено продолжит выступать за нынешнюю команду.

Барселона и Валенсия не сумели прийти к соглашению, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб отказался от сделки из-за требований "летучих мышей".

Примечательно, что Барселона предлагала Валенсии Муссу Ваге или Абеля Руиса в качестве сделки, но "лос чес" хотели Нельсона Семеду или Карлеса Переса.

Ранее сообщалось, что Барселона проявляет интерес к Обамеянгу.