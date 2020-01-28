Родриго не перейдет в Барселону

Форвард Валенсии Родриго Морено продолжит выступать за нынешнюю команду.
РОДРИГО МОРЕНО, GETTY IMAGES
28 января 2020, 22:23
Барселона и Валенсия не сумели прийти к соглашению, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб отказался от сделки из-за требований "летучих мышей".
Примечательно, что Барселона предлагала Валенсии Муссу Ваге или Абеля Руиса в качестве сделки, но "лос чес" хотели Нельсона Семеду или Карлеса Переса.
Ранее сообщалось, что Барселона проявляет интерес к Обамеянгу.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.