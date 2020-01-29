Испания

Испанский хавбек покинул Серию А и перебрался в Ла Лигу.

Полузащитник Милана Сусо стал игроком Севильи, сообщает пресс-служба "красно-белых".

26-летний перешел в новый клуб на правах полуторагодичной аренды с обязательным правом выкупа.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, как ранее сообщалось, Милан требовал за Сусо 20 миллионов евро.

За всю свою карьеру Сусо защищал цвета таких клубов, как Ливерпуль (21 матч во всех турнирах, 1 гол), Альмерия (35, 3), Дженоа (19, 6) и Милан (153, 24).

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