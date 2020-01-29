Испания

Маскерано в очередной раз отметил высочайший уровень игры своего соотечественника.

Хавьер Маскерано считает, что Месси сможет играть желаемое количество времени, отметив неимоверное понимание футбола соотечественником.

"Месси будет играть столько, сколько захочет. Понимание Лео игры уникально. Это дает возможность играть до желаемого возраста, ведь футболист меньше зависит от физических данных. Мы все знаем, что он собирается делать на поле, но он всегда уходит от соперника.

Он стал совершенным игроком. На днях Месси создал все моменты команды у ворот Вавленсии. Трудно видеть, как Барселона меняет менеджера по ходу сезона. Это еще одна задача для команды, они должны изменить ситуацию", — приводит слова Маскерано AS.

Напомним, что 35-летний опорный полузащитник недавно стал игроком Эстудиантеса.