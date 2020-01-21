Испания

Главный тренер Барселоны поделился ожиданиями от кубковой встречи с Эйвиссой.

Кике Сетьен планирует провести ротацию состава в ближайшем поединке против Эйвиссы, передает издание Marca. Испанский специалист говорит, что готов дать отдых основным исполнителям. Но он будет "убеждать, а не навязывать".

"Когда я чего-то хочу, я стараюсь убедить игроков, что это будет лучше дня них. Я стараюсь убеждать, а не навязывать. Обычно они слушают меня", – рассказывает Кике Сетьен.

"Я посмотрю на остальных игроков и составлю конкурентоспособную и сбалансированную стартовую одиннадцатку. Мы бы хотели повторить игру на днях [против Гранады]. Идея в том, что мы видим то же самое, независимо от того, кто играет", – рассуждает специалист.

Также главный тренер каталонцев отметил, что для него Копа дель Рей – важный турнир, в котором он хочет выиграть: "Я придаю значение всем соревнованиям. Мне всегда нравился кубок, когда я был игроком. Это очень хороший турнир, и мы постараемся выиграть его".

Поединок 1/16 финала Кубка Испании Эйвисса – Барселона пройдет 22 января. Начало матча в 20:00 по киевскому времени.