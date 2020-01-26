Испания

Испанский специалист высказался о двух лучших футболистах современности.

Бывший полузащитник мадридского Реала, ныне возглавляющий Альмерию, Хосе Мария Гутьеррес сравнил между собой нападающего Барселоны Лионеля Месси и форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

Испанский коуч признался, что считает лучшим в мире именно аргентинского футболиста.

"Я знаю только одного игрока, который демонстрирует высокий уровень в абсолютно каждой игре. И это Месси. Каждый раз, когда он выходит на поле, то что-то происходит. У других много взлетов и падений".

"Это правда, что я считаю Месси лучшим в мире, но высоко ценю то, чего добился Криштиану. Он отличный игрок. Месси более талантливый, а Роналду — результат собственного труда. Он очень амбициозен. Невероятно, что Роналду удалось выиграть пять Золотых мячей в эпоху Месси".

"В Реале Криштиану был ключевым футболистом. Считаю, что "сливочные" многое потеряли, отпустив его в Ювентус", — заявил Гути в интервью Movistar Plus.

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