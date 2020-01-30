Испания

Менеджер прокомментировал переход форварда в Рому.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен подтвердил, что нападающий Карлес Перес вскоре покинет каталонскую команду, присоединившись к Роме.

"Уход Переса был общим решением. То, о чем я говорил с ним, было очень ясно. В решениях, принятых клубом, я высказал свое мнение. Вот и все".

"Карлес, что я ему сказал, а также он знает мнение клуба. Я думаю, лучшее решение было принято для всех", — цитирует Сетьена AS.

Ранее сообщалось, что "блаугранас" продолжают находится в поисках форварда. По последней информации, Барселона обратила свое внимание на Виссама Бен Йеддера.