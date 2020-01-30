Испания

Хорват все еще может покинуть команду в январе.

Как сообщает Sport.es, руководство Барселоны вновь нацелено избаваться от полузащитника команды Ивана Ракитича.

По данным источника, новый тренерский штаб каталонцев готов расстаться с хорватским футболистом, а клуб занялся поиском потенциального покупателя.

В текущем сезоне Ракитич провел в составе Барселоны 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что "блаугранас" уже пытались обменять Ракитича на полузащитника Федерико Бернардески. Кроме того, утверждалось, что игрок попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.