Бартомеу: Неймар? Мы открыты для всех вариантов

Испания

Бразилец все еще может вернуться в Каталонию.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу признался, что вариант с трансфером Неймара на Камп Ноу все еще возможен.

"Одинаковые вопросы о Неймаре задают с прошлого года, но я уже говорил об этом. Мы не будем обсуждать данный вопрос, пока не проведем собрание с целью спланировать следующий сезон. Мы точно знаем, что собираемся сделать в зимнее трансферное окно. Я не могу раскрыть планы на следующий сезон, но Барселона открыта для всех вариантов", — приводит слова президента Mundo Deportivo.

"Возможен ли трансфер Неймара одновременно с таким крупным приобретением, как Лаутаро Мартинес? Я предпочитаю не говорить об игроках других клубов. Один сейчас играет в Италии, другой — во Франции. Это прекрасные молодые игроки, но сейчас рано говорить о следующем сезоне".

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продать Ракитича.