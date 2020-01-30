Испания

Испанский футболист продолжит карьеру в Риме.

Официальный сайт Барселоны сообщает, что нападающий команды Карлес Перес был арендован Ромой до конца сезона за сумму один миллион евро.

Кроме того, римляне обязуются выкупить испанского игрока в межсезонье за 11 миллионов евро, а также выплатить еще 3,5 миллиона по сроку окончания контракта.

Также каталонский клуб оставляет за собой право первого предложения при обратном выкупе футболиста.

Ранее сообщалось, что зарплата Переса в стане "джаллоросси" составит два миллиона евро. За первую команду Перес провел 13 поединков, забив два гола.