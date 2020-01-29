Италия

В среду, 29 января, вингер Барселоны Карлес Перес может стать игроком Ромы.

Карлес Перес прибыл в Рим и отправился на медицинское обследование на Виллу Сюарт — сообщает Sky Sport Italy.

Барселона и Рома уже согласовали условия трансфера 21-летнего футболиста: аренда до конца сезона с правом выкупа за 13,5 миллиона евро, при этом в соглашение не включено требовавшееся каталонцами право на приоритетный выкуп футболиста обратно, ежели римляне захотят с ним расстаться после подписания полноценного контракта.

Перес призван заменить в Роме выбывшего до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок Николо Дзаньоло. Зарплата Карлеса составит 2 миллиона евро в год.

Игрок молодежной сборной Испании (U-21, 2 матча) провел 55 матчей (13 голов) за Барселону В и 13 матчей (2 гола) за первую команду.

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