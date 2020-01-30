Испания

Бельгийский вингер в ближайшем будущем может вернуться на футбольное поле.

Нападающий мадридского Реала Эден Азар травмировался в конце ноября 2019 года, из-за чего не появляется на футбольном поле уже два месяца.

Однако, как сообщает официальный сайт "сливочных", процесс восстановления 29-летнего бельгийца близится к своему завершению, и в ближайшее время Азар может вернуться в одном из матчей.

Футболист уже провел первую тренировку с командой, на которой провел работу с мячом.

Напомним, Эден Азар перешел в Реал из Челси прошлым летом. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 100 миллионов евро.

В текущем сезоне бельгийский вингер провел за "сливочных" 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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