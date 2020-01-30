Испания

17-летний голландец может отправиться покорять Испанию в столь юном возрасте.

Нападающий Аякса Брайан Бробби до конца зимнего трансферного окна может покинуть Нидерланды.

Как сообщает VoetbalZone со ссылкой на Sports World Ghana, мадридский Реал готовит предложение по 17-летнему футболисту.

По информации источника, "сливочные" планируют взять талантливого форварда в аренду до конца сезона с последующим правом выкупа. Реал видит в Брайане отличное укрепление Кастильи.

Примечательно, что Бробби пока не успел дебютировать за основную Команду Аякса, однако выступает за молодежную. В текущем сезоне он сыграл за Йонг Аякс 10 матчей, в которых забил пять голов.

Вашему вниманию видео лучших моментов с участием Брайана Бробби:

Ранее сообщалось, что Реал укрепит Кастилью путем подписания Моранте из Вильрреала, выиграв гонку у Барселоны и Ман Сити.

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