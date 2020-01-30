Испания

Полузащитник молодежной команды Вильярреала Иван Моранте станет игроком мадридского Реала. Об этом сообщает Marca.

На 19-летнего испанца претендовали сразу несколько топ-клубов, среди которых Барселона и Манчестер Сити, однако "сливочным" удалось выиграть конкуренцию за футболиста.

Отмечается, что Моранте подпишет контракт с Реалом в течение нескольких часов и будет набираться опыта в Кастилье.

Иван Моранте являлся одним из ключевых игроков Вильярреала Б. Сейчас перспективный хавбек выступает за сборную Испании U-20, за которую провел пять матчей.

Напомним, этой зимой мадридский Реал оформил трансфер 18-летнего Рейнира из Фламенго

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