Испания

Главный тренер "сине-гранатовых" поделился впечатлениями от работы с командой.

Кике Сетьен возглавил Барселону этой зимой, сменив Эрнесто Вальверде. Экс-тренер Бетиса пока что доволен тем, как складываются дела.

"Работа в Барселоне проще, чем я думал, ведь много того, что мы обсуждали, уже сделано. Есть, конечно, вещи, которые можно улучшить, но я доволен тем, как игроки все сходу понимают", — цитирует Сетьена Marca.

Сетьен был явно доволен своими подопечными в матче 1/8 финала Кубка Испании против Леганеса, который каталонцы выиграли 5:0.

В этом месяце каталонцы искали на трансферном рынке центрального нападающего на подмену травмированному Луису Суаресу, однако в конечном итоге решили никого не покупать.