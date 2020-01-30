Испания

Основной нападающий "сине-гранатовых" Луис Суарес выбыл до мая из-за травмы.

Барселона отказалась от идеи подписания нападающего в текущее трансферное окно, несмотря на то, что Луис Суарес выбыл как минимум до мая.

"Сине-гранатовые" прервали переговоры по Морено Родриго, Пьеру-Эмерику Обамеянгу, Душану Тадичу и Францишку Тринкана, что подтвердил директор Барселоны Гильермо Амор.

"Приняли решение, что никаких новых трансферов на позицию нападающего этой зимой не будет. Дело в том, что лучше никого не подписывать, если команда от этого не станет лучше", — приводит слова Амора AS.

Ранее сообщалось, что Эвертон отклонил стомиллионное предложение Барселоны по Ришарлисону.

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