Безоговорочный лидер голосования на данный момент — Луисми.
Андрей Лунин, Mahou
30 января 2020, 23:44
Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в число пяти претендентов на звание лучшего игрока Овьедо в январе.
Лучший будет определен путем голосования болельщиков на странице спонсора клуба Mahou Cinco Estrellas в Твиттере.
Для того, чтобы отдать свой голос за футболиста, фанатам нужно поставить лайк или ретвитнуть соответствующую запись. На данный момент ситуация обстоит следующим образом:
- п. Луисми – 51 ретвит, 174 лайка;
- в. Андрей Лунин – 14л;
- н. Ибраима Бальде – 8рт, 41л;
- з. Карлос Энрандес – 2рт, 6л;
- з. Кристиан Фернандес – 30рт, 98л.
Голосование доступно в этой цепочке.
Андрей Лунин провел три матча за Овьедо в Сегунде, в которых пропустил четыре гола.