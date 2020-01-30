Испания

Безоговорочный лидер голосования на данный момент — Луисми.

Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в число пяти претендентов на звание лучшего игрока Овьедо в январе.

Лучший будет определен путем голосования болельщиков на странице спонсора клуба Mahou Cinco Estrellas в Твиттере.

Для того, чтобы отдать свой голос за футболиста, фанатам нужно поставить лайк или ретвитнуть соответствующую запись. На данный момент ситуация обстоит следующим образом:

- п. Луисми – 51 ретвит, 174 лайка;

- в. Андрей Лунин – 14л;

- н. Ибраима Бальде – 8рт, 41л;

- з. Карлос Энрандес – 2рт, 6л;

- з. Кристиан Фернандес – 30рт, 98л.

Голосование доступно в этой цепочке.

Андрей Лунин провел три матча за Овьедо в Сегунде, в которых пропустил четыре гола.