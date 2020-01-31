Испания

Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка Испании.

В рамках поединка 1/8 финала Кубка Испании Барселона в родных стенах не имела никаких проблем с Леганесом, забив пять безответных голов.

Отметим, что очередной результативный матч провел Месси, забив дважды. Также по одному голу на свой счет записали Гризманн, Артур и Ленгле.

Барселона — Леганес 5:0

Голы: Гризманн, 4, Ленгле, 27, Месси, 59, 89, Артур, 78.

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Фирпо, 64) — Видаль (Ракитич, 61), Бускетс, де Йонг — Месси, Гризманн (Артур, 72), Фати.



Леганес: Куэльяр — Росалес, Авазием, Сиовас, Тарин, Силва (Родригеш, 57) — Руйбал, Оскар, Перес, Меса (Эрасо, 57) — Брайтвейт (Пломер, 71).

Предупреждения: Перес, Авазием, Тарин.