Футболист получит возможность большей игровой практики.
Брайан Хиль, photo CD Leganes
31 января 2020, 15:37
Левый вингер Брайан Хиль проведет вторую часть сезона в Леганесе на правах аренды из Севильи. Об этом объявил официальный сайт Леганеса.
За "нервионцев" в этом сезоне 18-летний футболист сыграл 7 матчей во всех турнирах — гол и ассист.
Хиль является воспитанником академии Севильи. Аренда в Леганес — первая для футболиста в его карьере.
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