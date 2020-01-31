Испания

Футболист получит возможность большей игровой практики.

Левый вингер Брайан Хиль проведет вторую часть сезона в Леганесе на правах аренды из Севильи. Об этом объявил официальный сайт Леганеса.

За "нервионцев" в этом сезоне 18-летний футболист сыграл 7 матчей во всех турнирах — гол и ассист.

Хиль является воспитанником академии Севильи. Аренда в Леганес — первая для футболиста в его карьере.

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