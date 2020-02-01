Испания

"Фиолетово-белые" подписали бразильского хавбека.

Полузащитник Барселоны Матеус Фернандес перешел в Вальядолид, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Бразильский хавбек присоединился к "фиолетово-белым" на правах аренды до конца сезона.

Барселона объявила о приобретении Фернандеса у Палмейраса в последний день зимнего трансферного окна. Сумма трансфера составила 7 млн евро, а еще 3 млн бразильский клуб может получить в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что Вальядолид подписал полузащитника Хатема Бен Арфа.

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