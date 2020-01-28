Испанский клуб подписал французского хавбека.
Хатем Бен Арфа (справа), realvalladolid.es
28 января 2020, 12:21
Полузащитник Хатем Бен Арфа перешел в Вальядолид, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Французский хавбек подписал соглашение с "фиолетово-белыми" до конца текущего сезона.
Бен Арфа находился без клуба с июля прошлого года, когда он покинул Ренн. Ранее 32-летний игрок защищал цвета таких клубов, как Лион, Марсель, Ньюкасл, Халл, Ницца и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Вальядолид хочет арендовать новичка Реала Рейнира.
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