Испания

Испанский клуб подписал французского хавбека.

Полузащитник Хатем Бен Арфа перешел в Вальядолид, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Французский хавбек подписал соглашение с "фиолетово-белыми" до конца текущего сезона.

Бен Арфа находился без клуба с июля прошлого года, когда он покинул Ренн. Ранее 32-летний игрок защищал цвета таких клубов, как Лион, Марсель, Ньюкасл, Халл, Ницца и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Вальядолид хочет арендовать новичка Реала Рейнира.

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